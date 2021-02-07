Haberler Haberler İşte döviz piyasasında son durum! 7 Şubat 2021 dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

İşte döviz piyasasında son durum! 7 Şubat 2021 , , kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Döviz yatırımcıları , , sterlin hareketlerini büyük merakla takip ediyor. 6 Şubat döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dolar, euro ve yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 7 Şubat dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 07:12 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 07:13
İşte döviz piyasasında son durum! 7 Şubat 2021 dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? dolar, ve kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 7 Şubat 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,0548

Dolar satış: 7,0580

EURO NE KADAR?

Euro alış: 8,5051

Euro Satış: 8,5155

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 9,6973

Pound satış: 9,7084

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