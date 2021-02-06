Haberler Haberler 6 Şubat güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

6 Şubat güncel döviz fiyatları! , , kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Yatırımcıları yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. 6 Şubat döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. , ve yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 6 Şubat dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 07:00
6 Şubat güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? dolar, ve kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 6 Şubat 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,0548

Dolar satış: 7,0580

EURO NE KADAR?

Euro alış: 8,5051

Euro Satış: 8,5155

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 9,6973

Pound satış: 9,7084

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