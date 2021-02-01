Haberler Haberler Son dakika depremleri: Deprem mi oldu? İzmir'de arka arkaya depremler korkuttu! 1 Şubat Kandilli son depremler

Son dakika depremleri: Deprem mi oldu? İzmir'de arka arkaya depremler korkuttu! 1 Şubat Kandilli son depremler

İzmir halkı güne arka arkaya gerçekleşen depremlerle uyandı. ilk deprem 4.1 şiddetinde gerçekleşti. Ardından medyana gelen depremler ise sırasıyla 2.9, 5.1, 4.8 ve 4.7 büyüklüğünde oldu. Depremlerin büyüklüğü, derinliği ve can kaybı olup olmadığı merak konusu oldu. İşte son depremler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 09:38
Son dakika depremleri: Deprem mi oldu? İzmir'de arka arkaya depremler korkuttu! 1 Şubat Kandilli son depremler

İzmir güne depremlerle uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 08.46'da, Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.69 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü Ege Denizi olarak açıklandı. İzmir'in Karaburun ilçesinin 41 kilometre açığında meydana gelen sarsıntıdan 1 dakika sonra 4.8 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha meydana geldi. İzmir ve ilçelerinden hissedilen depremler kısa süreli paniğe neden oldu. Depreme binalarda yakalananlar panikle dışarı kaçıştı. İlk belirlemelere göre depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

İzmir'de geçen 30 Ekim'de meydana gelen ve yıkıma da neden olan depremde 117 kişi yaşamını yitirmişti.

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