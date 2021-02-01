1 Şubat güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...
İşte 1 Şubat 2021 güncel döviz fiyatları...
DOLAR KADAR?
Dolar alış: 7,2690
Dolar satış: 7,2797
EURO NE KADAR?
Euro alış: 8,8177
Euro Satış: 8,8382
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 9,9851
Pound satış: 10,0058
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