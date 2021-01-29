Haberler Haberler 29 Ocak güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

29 Ocak güncel döviz fiyatları! , , kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Yatırımcıları yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. 29 Ocak döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. , ve yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 29 Ocak dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 07:03 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 07:03
29 Ocak güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? dolar, ve kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 29 Ocak 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,3616

Dolar satış: 7,3657

EURO NE KADAR?

Euro alış: 8,9084

Euro Satış: 8,9312

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 10,0896

Pound satış: 10,1179

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