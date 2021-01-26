Haberler Haberler 26 Ocak güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

26 Ocak güncel döviz fiyatları! , , kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Yatırımcıları yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. 26 Ocak döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. , ve yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 26 Ocak dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 06:54 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 06:54
26 Ocak güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? dolar, ve kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 26 Ocak 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,4021

Dolar satış: 7,4161

EURO NE KADAR?

Euro alış: 8,9891

Euro Satış: 9,0091

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 10,1175

Pound satış: 10,1432

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