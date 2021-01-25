Haberler Haberler Aktüel haberler (24.01.2021)

Aktüel haberler (24.01.2021)

MİSLİ.COM 2. Lig Beyaz Grup ekibi Kocaelispor, Göztepe'ye transfer olan eski kaptanı 'ı kiraladı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 23:35 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Aktüel haberler (24.01.2021)
MİSLİ.COM 2. Lig Beyaz Grup ekibi Kocaelispor, Göztepe'ye transfer olan eski kaptanı 'ı kiraladı. 26 yaşındaki sol kanat Kocaeli'de 5 yılda 125 maçta 35 gol, 22 asistle oynamıştı.

BEYAZ Grup ekiplerinden Gümüşhanespor, teknik direktör Tolgay Kerimoğlu ile 2 yıllık imza attı. 58 yaşındaki hoca, "İyi bir ekip var, buraya inanarak geldik. Bize olan inancı boşa çıkarmayacağız" dedi.

2. LIG temsilcisi Hekimoğlu Trabzon, A.Gücü'nün 22 yaşındaki forveti Mücahit Can'ı kiraladı. Sezon başında 'dan transfer edilen genç oyuncu, A.Gücü'nde sadece 2 maçta şans bulabildi.


'da bugünkü Mememen derbisinde sakatlıkları süren ve Yiğithan yok. Hasta olan Sinan'ın durumu belirsiz, sakatlıktan çıkan Ufuk'un ise oynamasının zor olduğu belirtildi.
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