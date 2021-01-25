Aktüel haberler (24.01.2021)

BEYAZ Grup ekiplerinden Gümüşhanespor, teknik direktör Tolgay Kerimoğlu ile 2 yıllık imza attı. 58 yaşındaki hoca, "İyi bir ekip var, buraya inanarak geldik. Bize olan inancı boşa çıkarmayacağız" dedi.
2. LIG temsilcisi Hekimoğlu Trabzon, A.Gücü'nün 22 yaşındaki forveti Mücahit Can'ı kiraladı. Sezon başında Konyaspor'dan transfer edilen genç oyuncu, A.Gücü'nde sadece 2 maçta şans bulabildi.
Altınordu'da bugünkü Mememen derbisinde sakatlıkları süren Metehan ve Yiğithan yok. Hasta olan Sinan'ın durumu belirsiz, sakatlıktan çıkan Ufuk'un ise oynamasının zor olduğu belirtildi.