"Avrupa’nın parçasıyız"

SPOR YAPMAK İNSANİ HAK
Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle spor alanında sahip olduğu güçlü iş birliği ve iletişimini, son derece önemsediğini dile getiren Kasapoğlu, "Avrupa Spor Şartı'nın, sporda iyi yönetim ilkelerini kapsayacak şekilde güncellenmesini elzem hale getirdiğini anlıyor ve bu süreci destekliyoruz. Spor yapmanın bir insan hakkı olarak tanınması doğrultusundaki çalışmaların desteklenmesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Covid-19 sürecinde fiziksel aktivite ve sporun öneminin daha iyi anlaşıldığına dikkati çekerek, "Evde Kal, Hareketsiz Kalma" hareketinin olumlu sonuçlarını gördüklerini anlattı.