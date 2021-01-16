Haberler Haberler "Avrupa’nın parçasıyız"

"’nın parçasıyız"

Spor Bakanı Kasapoğlu, ’nde ’nin son 20 yılda sporda tesisleşme ve yatırımları hakkında konuştu ve “’nın parçasıyız” dedi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 23:03 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
"Avrupa’nın parçasıyız"
Gençlık ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu telekonferans yöntemiyle 16. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katıldı. Bakan Kasapoğlu "'nın bir parçası olarak spor alanındaki katkılarımızı proaktif bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Spor organizasyonlarını çevre dostu bir şekilde düzenleme önceliğimizi, gönüllülük bilinciyle desteklemekteyiz. 'de, özellikle son 20 yılda sporda tesisleşme ve mevzuatla ilgili çok önemli ve temel adımlar attık" diye konuştu.

SPOR YAPMAK İNSANİ HAK

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle spor alanında sahip olduğu güçlü iş birliği ve iletişimini, son derece önemsediğini dile getiren Kasapoğlu, "'nın, sporda iyi yönetim ilkelerini kapsayacak şekilde güncellenmesini elzem hale getirdiğini anlıyor ve bu süreci destekliyoruz. Spor yapmanın bir insan hakkı olarak tanınması doğrultusundaki çalışmaların desteklenmesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Covid-19 sürecinde fiziksel aktivite ve sporun öneminin daha iyi anlaşıldığına dikkati çekerek, "Evde Kal, Hareketsiz Kalma" hareketinin olumlu sonuçlarını gördüklerini anlattı.
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