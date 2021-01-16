2021 AÖF final sınav tarihleri ne zaman? AÖF sınavı saat kaçta? Sınav giriş ekranı

Güz dönemi vize sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler final sınavlarına çevrildi. Online olarak gerçekleştirilecek olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF öğrencileri için sınav takvimi belli oldu. Sınav giriş ekranı öğrencilerin erişimine açıldı.

2021 AÖF FİNAL SINAVI TARİHLERİ

AÖF sınav giriş bilgileri kurum tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada, '2020-2021 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları Sınav Giriş Bilgisine Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz.' denildi.

1. yarıyıl dersleri ve 5.yarıyılda okutulan fark dersleri sınav tarihleri:

16 Ocak 2021 Cumartesi

17 Ocak 2021 Pazar

18 Ocak 2021 Pazartesi

3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri sınav tarihleri:

23 Ocak 2021 Cumartesi

24 Ocak 2021 Pazar

25 Ocak 2021 Pazartesi

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