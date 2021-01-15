Aktüel habelerl (15.01.2021)

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden aday oldu. İsviçre'nin Montrö kentinde 20 Nisan'da düzenlenecek kongrede, 8 üyeden oluşan yönetim kurulu belirlenecek.



ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Frutti Extra Bursaspor ile Lokman Hekim Fethiye Belediye, saat 19.00'da karşılaşacak.



Türkiye Basketbol Federasyonu, pandemi sonrasında sıkışan maç trafiği gerekçesiyle bu sezon Türkiye Kupası'nın düzenlenmeyeceğini açıkladı.



Premier Lig'de Aston Villa-Everton karşılaşması koronavirüs nedeniyle ertelendi. Villa'nın daha önce Newcastle ile oynaycağı mücadele de ertelenmişti.



Tek erkeklerde dünya 2 numarası olan Rafael Nadal'ın, antrenörü Moya koronavirüse yakalandı. Nadal, Avustralya Açık'a antrenörsüz katılma kararı aldı. İngiliz tenisçi Andy Murray da Kovid'e yakalandı.



NBA'de Batı Konferansı lideri Lakers, Thunder'ı 128-99 yenerek 10. galibiyetini elde etti. 26 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistle oynayan LeBron James en skorer isim olurken, Harrell 21, Davis 18 sayı üretti.