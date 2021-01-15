Haberler Haberler Aktüel habelerl (15.01.2021)

Aktüel habelerl (15.01.2021)

'nin 17. haftası bugün oynanacak tek maçla başlayacak. ile , saat 19.00'da karşılaşacak.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 00:06 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 06:50
Aktüel habelerl (15.01.2021)

TFF 1. Başkan Vekili , UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden aday oldu. İsviçre'nin Montrö kentinde 20 Nisan'da düzenlenecek kongrede, 8 üyeden oluşan yönetim kurulu belirlenecek.

'nin 17. haftası bugün oynanacak tek maçla başlayacak. ile , saat 19.00'da karşılaşacak.

, pandemi sonrasında sıkışan maç trafiği gerekçesiyle bu sezon Türkiye Kupası'nın düzenlenmeyeceğini açıkladı.

Premier Lig'de Aston Villa-Everton karşılaşması koronavirüs nedeniyle ertelendi. Villa'nın daha önce Newcastle ile oynaycağı mücadele de ertelenmişti.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası olan Rafael Nadal'ın, antrenörü Moya koronavirüse yakalandı. Nadal, Avustralya Açık'a antrenörsüz katılma kararı aldı. İngiliz tenisçi Andy Murray da Kovid'e yakalandı.

NBA'de Batı Konferansı lideri Lakers, Thunder'ı 128-99 yenerek 10. galibiyetini elde etti. 26 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistle oynayan LeBron James en skorer isim olurken, Harrell 21, Davis 18 sayı üretti.

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