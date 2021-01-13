Haberler Haberler Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği hakkında açıklama! Nakdi ücret desteği zamlandı mı? Ne kadar oldu?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği hakkında açıklama! Nakdi ücret desteği zamlandı mı? Ne kadar oldu?

Corona virüsü salgını tüm dünyada etkisini devam ettirirken, ülkemizde alınan önlemler kapsamında ücretsiz izne ayrılan vatandaşlara nakdi ücret desteği veriliyordu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Peki, Nakdi ücret desteği zamlandı mı? Ne kadar oldu? Kısa çalışma ödeneği haberleri

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 14:17
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği hakkında açıklama! Nakdi ücret desteği zamlandı mı? Ne kadar oldu?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranının (%21,56) Cumhurbaşkanı kararıyla Nakdi Ücret Desteğine, İstihdama Dönüş Teşvikine ve Artı İstihdam Teşvikine yansıtılacağını söyledi.
Artış gerçekleşecek destek ve teşvikler hakkında detayları paylaşan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımız için sunduğumuz Nakdi Ücret Desteğimizi 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 21,56 artışla ödeyeceğiz" dedi.
Bakan Selçuk Nakdi Ücret Desteğinin yanı sıra İstihdama Dönüş Teşviki ve 1 Ocak 2019 ila 17 Nisan 2020 tarihleri arasındaki dönemde en az sigortalı çalıştırılan aydaki çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilecek sigortalıların fiilen çalıştırılmaları halinde sağlanan Artı İstihdam Teşvikine de aynı şekilde artış sağlanacağını sözlerine ekledi.
Bakan Selçuk; "2020 yılında olduğu gibi çalışanlarımıza ve işverenlerimize destek olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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