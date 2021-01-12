Haberler Haberler 12 Ocak güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

12 Ocak güncel döviz fiyatları! , euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Yatırımcıları yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. 12 Ocak döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. , euro ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 12 Ocak dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 06:58
12 Ocak güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 12 Ocak 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,4754

Dolar satış: 7,4880

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,0813

Euro Satış: 9,1056

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 10,1148

Pound satış: 10,1363

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