Haberler Haberler Emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar? Memur zammı açıklandı mı? İşte detaylar...

maaşı ve maaşı ne kadar? Memur zammı açıklandı mı? İşte detaylar...

Yeni yıl ile birlikte zamlar da netleşti. , maaşı ve maaşlarına zam geldi. Binlerce kişi arama motorlarında memur zammı, emekli maaşı zammı ve asgari ücret zammı hakkında araştırma yapıyor. Peki, emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar? Güncel memur maaşı ne kadar?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 10:46
Emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar? Memur zammı açıklandı mı? İşte detaylar...

Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlendi.

Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

Emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar? Memur zammı açıklandı mı? İşte detaylar...

ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.

Emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar? Memur zammı açıklandı mı? İşte detaylar...

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?

Aynı dönemde ve aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.

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