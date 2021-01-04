Haberler Haberler 4 Ocak güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

4 Ocak güncel döviz fiyatları! , euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Yatırımcıları yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. 4 Ocak döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. , euro ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 4 Ocak dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 07:10
4 Ocak güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 4 Ocak 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,4011

Dolar satış: 7,4192

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,0719

Euro Satış: 9,0954

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 10,1364

Pound satış: 10,1601

SON DAKİKA