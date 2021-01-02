2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Dini bayramlar 2021'de hangi tarihlere denk geliyor?

2021 Ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kandillerin ve dibi bayramların tarihi her sene değişiyor. 2021 Ramazan Bayramı ne zaman? sorusunun cevabı merak ediliyor. 2021 Ramazan ne zaman başlıyor? İşte 2021 Dini Günler Takvimi

2021 yılında Ramazan ayı, 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. Ramazan bayramının ilk günü ise 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak.

2021 Dini Günler Takvimi:

Üç Ayların Başlangıcı: 13 Şubat 2021 Cumartesi

Regaib Kandili: 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili: 10 Mart 2021 Çarşamba

1 Şaban: 14 Mart 2021 Pazar

Berat Kandili: 27 Mart 2021 Cumartesi

1 Ramazan: 13 Nisan 2021 Salı

Kadir Gecesi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi

2021 Ramazan Bayramı tarihleri:

Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi

2021 Kurban Bayramı tarihleri:

Kurban Bayramı Arefesi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı 1.gün: 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı 2.gün: 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı 3.gün: 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı 4.gün: 23 Temmuz 2021 Cuma

Hicri Yılbaşı - 1 Muharrem: 9 Ağustos 2021 Pazartesi

Aşure Günü: 18 Ağustos 2021 Çarşamba

2021 YILINDA RESMİ TATİLLER:

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI: Cuma

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ: Cumartesi

12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ: Çarşamba (YARIM GÜN)

13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ: Perşembe

14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ: Cuma

15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ: Cumartesi

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI: Çarşamba günü

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ: Perşembe

19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI AREFESİ: Pazartesi (YARIM GÜN)

20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ: Salı

21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ: Çarşamba

22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ: Perşembe

23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ: Cuma

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI: Pazartesi

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI AREFESİ: Perşembe (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI: Cuma

