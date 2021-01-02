Haberler Haberler 2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Dini bayramlar 2021'de hangi tarihlere denk geliyor?

ne zaman başlıyor? Dini bayramlar 2021'de hangi tarihlere denk geliyor?

2021 yılına yeni girdiğimiz günlerde, yeni senenin dini bayramlar takvimi araştırılmaya başladı. resmi internet sitesinde 2021 yılı dini günler takvimini yayınladı. Peki, ne zaman başlıyor? ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 14:24
2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Dini bayramlar 2021'de hangi tarihlere denk geliyor?

ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kandillerin ve dibi bayramların tarihi her sene değişiyor. ne zaman? sorusunun cevabı merak ediliyor. 2021 Ramazan ne zaman başlıyor? İşte

2021 yılında Ramazan ayı, 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. Ramazan bayramının ilk günü ise 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak.

2021 Dini Günler Takvimi:

Üç Ayların Başlangıcı: 13 Şubat 2021 Cumartesi

: 18 Şubat 2021 Perşembe

: 10 Mart 2021 Çarşamba

1 Şaban: 14 Mart 2021 Pazar

: 27 Mart 2021 Cumartesi

1 Ramazan: 13 Nisan 2021 Salı

: 08 Mayıs 2021 Cumartesi

2021 Ramazan Bayramı tarihleri:

Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe
Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs 2021 Cuma
Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi

2021 Kurban Bayramı tarihleri:

Arefesi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi
Kurban Bayramı 1.gün: 20 Temmuz 2021 Salı
Kurban Bayramı 2.gün: 21 Temmuz 2021 Çarşamba
Kurban Bayramı 3.gün: 22 Temmuz 2021 Perşembe
Kurban Bayramı 4.gün: 23 Temmuz 2021 Cuma

Hicri Yılbaşı - 1 Muharrem: 9 Ağustos 2021 Pazartesi
: 18 Ağustos 2021 Çarşamba

2021 YILINDA RESMİ TATİLLER:

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI: Cuma

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ: Cumartesi

12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ: Çarşamba (YARIM GÜN)

13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ: Perşembe

14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ: Cuma

15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ: Cumartesi

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI: Çarşamba günü

GÜNÜ: Perşembe

19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI AREFESİ: Pazartesi (YARIM GÜN)

20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ: Salı

21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ: Çarşamba

22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ: Perşembe

23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ: Cuma

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI: Pazartesi

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI AREFESİ: Perşembe (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI: Cuma

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