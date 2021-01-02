2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Dini bayramlar 2021'de hangi tarihlere denk geliyor?

2021 Ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kandillerin ve dibi bayramların tarihi her sene değişiyor. 2021 Ramazan Bayramı ne zaman? sorusunun cevabı merak ediliyor. 2021 Ramazan ne zaman başlıyor? İşte 2021 Dini Günler Takvimi
2021 yılında Ramazan ayı, 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. Ramazan bayramının ilk günü ise 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak.
2021 Dini Günler Takvimi:
Üç Ayların Başlangıcı: 13 Şubat 2021 Cumartesi
Regaib Kandili: 18 Şubat 2021 Perşembe
Miraç Kandili: 10 Mart 2021 Çarşamba
1 Şaban: 14 Mart 2021 Pazar
Berat Kandili: 27 Mart 2021 Cumartesi
1 Ramazan: 13 Nisan 2021 Salı
Kadir Gecesi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi
2021 Ramazan Bayramı tarihleri:
Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe
Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs 2021 Cuma
Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi
2021 Kurban Bayramı tarihleri:
Kurban Bayramı Arefesi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi
Kurban Bayramı 1.gün: 20 Temmuz 2021 Salı
Kurban Bayramı 2.gün: 21 Temmuz 2021 Çarşamba
Kurban Bayramı 3.gün: 22 Temmuz 2021 Perşembe
Kurban Bayramı 4.gün: 23 Temmuz 2021 Cuma
Hicri Yılbaşı - 1 Muharrem: 9 Ağustos 2021 Pazartesi
Aşure Günü: 18 Ağustos 2021 Çarşamba
2021 YILINDA RESMİ TATİLLER:
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI: Cuma
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ: Cumartesi
12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ: Çarşamba (YARIM GÜN)
13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ: Perşembe
14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ: Cuma
15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ: Cumartesi
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI: Çarşamba günü
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ: Perşembe
19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI AREFESİ: Pazartesi (YARIM GÜN)
20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ: Salı
21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ: Çarşamba
22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ: Perşembe
23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ: Cuma
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI: Pazartesi
28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI AREFESİ: Perşembe (YARIM GÜN)
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI: Cuma