Haberler Haberler 1 Ocak güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

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Yatırımcıları yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. , ve yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 1 Ocak dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 06:57 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 06:57
1 Ocak güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? dolar, ve kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,4257

Dolar satış: 7,4353

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,0707

Euro Satış: 9,0790

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 10,1597

Pound satış: 10,1618

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