Haberler Haberler 1 Ocak 2021 resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün? İşte detaylar...

2021 resmi tatil mi? tatili kaç gün? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün? İşte detaylar...

yılı ile tüm dünyada olumsuz bir izlenim yaratmıştı. Yeni yılın ilk gününde, özellikle çalışanlar ve öğrenciler resmi tatil ve sokağa çıkma yasağı hakkında detayları araştırıyor. Başkan 'ın açıklamaları ve resmi takvime göre vatandaşların sorguları ve cevapları haberimizde yer alıyor. Peki, tatili kaç gün? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün? resmi tatil mi?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 07:45 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 07:45
1 Ocak 2021 resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün? İşte detaylar...

Tüm dünyada salgını sebebiyle etkinliklerin kısıtlı yapılabildiği veya yapılamadığı yeni yıla giriş yapıldı.

1 Ocak 2021 resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün? İşte detaylar...

için tatilin kaç gün olacağı, resmi mesai olup olmadığı çalışanlar için merak konusu oldu. Peki, bu sene yılbaşı tatili kaç gün, hangi tarihler arasında olacak?

1 Ocak 2021 resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün? İşte detaylar...

YILBAŞI RESMİ TATİL Mİ? 1 OCAK RESMİ TATİL OLACAK MI?

nedeniyle yurt genelinde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması belirtilen saat ve tarihlerde uygulanacak. 31 Aralık Perşembe resmi tatil değildi. Cuma günü ise resmi tatil olacak.

1 Ocak 2021 resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün? İşte detaylar...

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN?

31 Aralık saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak 2021 tarihinde saat 05.00'de sona erecek.

1 Ocak 2021 resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün? İşte detaylar...

Genelgede, yaklaşan öncesinde bazı otel/konaklama tesislerince, alınan tedbirlere aykırı şekilde içerisinde yemekli/müzikli eğlence programları da bulunan yılbaşı paketlerinin reklamlarının yapıldığı, satışa sunulduğu, bu durumun da salgınla mücadele amacıyla alınan diğer tedbirlerin sorgulanmasına neden olduğu ifade edildi.

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