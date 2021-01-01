1 Ocak 2021 resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün? İşte detaylar...

Tüm dünyada corona virüsü salgını sebebiyle etkinliklerin kısıtlı yapılabildiği veya yapılamadığı yeni yıla giriş yapıldı.
Yılbaşı için tatilin kaç gün olacağı, resmi mesai olup olmadığı çalışanlar için merak konusu oldu. Peki, bu sene yılbaşı tatili kaç gün, hangi tarihler arasında olacak?
YILBAŞI RESMİ TATİL Mİ? 1 OCAK RESMİ TATİL OLACAK MI?
Corona virüsü nedeniyle yurt genelinde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması belirtilen saat ve tarihlerde uygulanacak. 31 Aralık Perşembe resmi tatil değildi. 1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak.
YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN?
31 Aralık saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak 2021 tarihinde saat 05.00'de sona erecek.
Genelgede, yaklaşan yılbaşı öncesinde bazı otel/konaklama tesislerince, alınan tedbirlere aykırı şekilde içerisinde yemekli/müzikli eğlence programları da bulunan yılbaşı paketlerinin reklamlarının yapıldığı, satışa sunulduğu, bu durumun da salgınla mücadele amacıyla alınan diğer tedbirlerin sorgulanmasına neden olduğu ifade edildi.