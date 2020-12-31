Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilen detaylar arasında yılbaşı ikramiyesinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Öte yandan "Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman,saat kaçta yapılacak? Milli Piyango bileti nereden alınır?" sorularının cevabı da merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte, merak edilen detaylar...

Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek. MPİ yetkililerinin ve noterin huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişte 100 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi aranacak. Çekilişte büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Perşembe akşamı saat 23:00'de açıklanacak. Kanal D ve Teve 2 ekranından Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi canlı olarak yayınlanacak.

2021 YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon lira oldu.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletleri gezici ve sabit şans oyunu bayilerinden alınabilir. Öte yandan www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından da bilet satın alınabiliyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Her yılın başında sayısız insanın şansları sayesinde ödül kazanmasını sağlayan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 2021 yılbaşı bilet fiyatlarından tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.