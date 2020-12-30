31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün? İşte detaylar...

Yeni yıla kısa bir süre kaldı. Corona virüsü salgını sebebiyle beklenen eğlencenin yaşanamayacağı yılbaşı için birçok konu merak ediliyor.
Yeni yıla kısa bir süre kaldı. Corona virüsü salgını sebebiyle beklenen eğlencenin yaşanamayacağı yılbaşı için birçok konu merak ediliyor.
Yılbaşı için tatilin kaç gün olacağı, resmi mesai olup olmadığı çalışanlar için merak konusu oldu. Peki, bu sene yılbaşı tatili kaç gün, hangi tarihler arasında olacak?
Corona virüsü nedeniyle yurt genelinde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması belirtilen saat ve tarihlerde uygulanacak. 31 Aralık Perşembe günü pandemi süreci dolayısıyla yurt genelinde sakin bir görünüm bekleniyor. 31 Aralık Perşembe resmi tatil değil ancak 1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak.
31 Aralık saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak 2021 tarihinde saat 05.00'de sona erecek.
Genelgede, yaklaşan yılbaşı öncesinde bazı otel/konaklama tesislerince, alınan tedbirlere aykırı şekilde içerisinde yemekli/müzikli eğlence programları da bulunan yılbaşı paketlerinin reklamlarının yapıldığı, satışa sunulduğu, bu durumun da salgınla mücadele amacıyla alınan diğer tedbirlerin sorgulanmasına neden olduğu ifade edildi.