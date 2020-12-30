31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün? İşte detaylar...

Yeni yıla kısa bir süre kaldı. Corona virüsü salgını sebebiyle beklenen eğlencenin yaşanamayacağı yılbaşı için birçok konu merak ediliyor.

Yılbaşı için tatilin kaç gün olacağı, resmi mesai olup olmadığı çalışanlar için merak konusu oldu. Peki, bu sene yılbaşı tatili kaç gün, hangi tarihler arasında olacak?

YILBAŞI RESMİ TATİL Mİ? 31 ARALIK RESMİ TATİL OLACAK MI? Corona virüsü nedeniyle yurt genelinde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması belirtilen saat ve tarihlerde uygulanacak. 31 Aralık Perşembe günü pandemi süreci dolayısıyla yurt genelinde sakin bir görünüm bekleniyor. 31 Aralık Perşembe resmi tatil değil ancak 1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN? 31 Aralık saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak 2021 tarihinde saat 05.00'de sona erecek.