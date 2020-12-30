Haberler Haberler 31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün? İşte detaylar...

resmi ? Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün? İşte detaylar...

2020 yılının bitmesine oldukça kısa bir süre kaldı. Yılbaşı tatili öncesi özellikle çalışanlar ve öğrenciler resmi tatil ve sokağa çıkma yasağı hakkında detayları araştırıyor. Başkan 'ın açıklamaları ve resmi takvime göre vatandaşların sorguları ve cevapları haberimizde yer alıyor. Peki, yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün? resmi ?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 11:11
31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün? İşte detaylar...

Yeni yıla kısa bir süre kaldı. Corona virüsü salgını sebebiyle beklenen eğlencenin yaşanamayacağı yılbaşı için birçok konu merak ediliyor.

31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün? İşte detaylar...

Yılbaşı için tatilin kaç gün olacağı, resmi mesai olup olmadığı çalışanlar için merak konusu oldu. Peki, bu sene yılbaşı tatili kaç gün, hangi tarihler arasında olacak?

31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün? İşte detaylar...

YILBAŞI RESMİ TATİL Mİ? 31 ARALIK RESMİ TATİL OLACAK MI?

Corona virüsü nedeniyle yurt genelinde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması belirtilen saat ve tarihlerde uygulanacak. Perşembe günü pandemi süreci dolayısıyla yurt genelinde sakin bir görünüm bekleniyor. 31 Aralık Perşembe resmi tatil değil ancak 1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak.

31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün? İşte detaylar...

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN?

saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak 2021 tarihinde saat 05.00'de sona erecek.

31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün? İşte detaylar...

Genelgede, yaklaşan yılbaşı öncesinde bazı otel/konaklama tesislerince, alınan tedbirlere aykırı şekilde içerisinde yemekli/müzikli eğlence programları da bulunan yılbaşı paketlerinin reklamlarının yapıldığı, satışa sunulduğu, bu durumun da salgınla mücadele amacıyla alınan diğer tedbirlerin sorgulanmasına neden olduğu ifade edildi.

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