Haberler Haberler 29 Aralık güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

29 Aralık güncel döviz fiyatları! , , pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Yatırımcıları yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. 29 Aralık döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. , ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 29 Aralık dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 07:34
29 Aralık güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 29 Aralık 2020 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,4479

Dolar satış: 7,4561

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,1051

Euro Satış: 9,1309

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 10,0356

Pound satış: 10,0707

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