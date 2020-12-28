Haberler Haberler KYK burs ve kredi ücreti ne kadar? KYK ne kadar? Yüksek lisans KYK ne kadar? KYK Ne zaman yatacak? İşte detaylar...

ve kredi ücreti ne kadar? KYK ne kadar? KYK ne kadar? KYK Ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada 2021 yılında Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs alan öğrencilerin burs miktarlarına zam geldiğini duyurdu. Binlerce öğrenci arama motorlarında ve yurtlar hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. Özellikle, kyk burusunun ne zaman yatacağı, ne kadar olduğu merak konusu oldu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 14:36
KYK burs ve kredi ücreti ne kadar? KYK ne kadar? Yüksek lisans KYK ne kadar? KYK Ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından, her yıl öğrencilere burs ve kredi şeklinde verilen katkı miktarları belli oldu. Bu gelişme ile binlerce aday merakla araştırma yapmaya başladı.

KYK burs ve kredi ücreti ne kadar? KYK ne kadar? Yüksek lisans KYK ne kadar? KYK Ne zaman yatacak? İşte detaylar...

2020-2021 eğitim öğretim sezonu için verilecek burs ve kredinin ne kadar olacağı öğrenciler, ve doktora yapanlar tarafından merakla bekleniyordu. Başkan yaptığı açıklama ile burs miktarını duyurdu.

KYK burs ve kredi ücreti ne kadar? KYK ne kadar? Yüksek lisans KYK ne kadar? KYK Ne zaman yatacak? İşte detaylar...

KYK BURS VE KREDİ NE KADAR OLDU?

ve kredileri bu yıl, üniversite öğrencileri için 650 lira, yüksek lisans için bin 300 lira ve doktora içinse bin 950 lira oldu. Başkan Erdoğan konu ile ilgili, "Lisansta bu rakamı 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz. 1100 lira olan yüksek lisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada ise ödemeyi 1950 liraya çıkarmış oluyoruz" diyerek burs ve kredi miktarını açıkladı.

KYK burs ve kredi ücreti ne kadar? KYK ne kadar? Yüksek lisans KYK ne kadar? KYK Ne zaman yatacak? İşte detaylar...

OCAK 2021 KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN HESABA YATACAK?

T.C. kimlik numarasının sonu "0" olanlar: Ayın 6'sında ilk ödeme günü,

T.C. kimlik numarasının sonu "2" olanlar: Ayın 7'sinde ikinci ödeme günü,

T.C. kimlik numarasının sonu "4" olanlar: Ayın 8'inde üçüncü ödeme günü,

T.C. kimlik numarasının sonu "6" olanlar: Ayın 9'unda dördüncü ödeme günü,

T.C. kimlik numarasının sonu "8" olanlar: Ayın 10'unda beşinci ödeme günü ya da kredilerini aldılar.

2021 Ocak ayında yapılacak olan KYK burs ve kredi ödemesinin de benzer şekilde uygulanarak hesaplara yatırılması öngörülüyor.

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