Haberler Haberler 27 Aralık güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

27 Aralık güncel döviz fiyatları! , , pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Yatırımcıları yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. 27 Aralık döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. , ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 27 Aralık dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 06:57
27 Aralık güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 27 Aralık 2020 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,5834

Dolar satış: 7,5893

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,2403

Euro Satış: 9,2438

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 10,2783

Pound satış: 10,2805

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