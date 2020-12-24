24 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? A101'de hangi ürünler indirimli? İşte A101 24 Aralık afişi...

Elektronikten, mutfak gereçlerine, ev aletlerine ve bilgisayar aksesuarlarına kadar çok çeşitli ürünlerin yer aldığı katalogda sınırlı sayıdaki ürünlere sahip olmak isteyen kişiler sabah saatlerinden itibaren Perşembe günleri mağazalara akın ediyor.
Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri başladı! İşte detaylar..
İndirimli ürünler raflardaki yerini aldı. Birçok kişi arama motorlarında bu ürünleri araştırıyor.
24 Aralık A101 Aktüel ürünler katoloğunda televizyon, fön makinası, telefon malzemeleri gibi elektronik ürünler de yer alıyor.
İndirimli market ürünleri de araştırılıyor.
Nevresim takımları, pijama A101 raflarında indirimli olarak satılıyor.
Tavla ve oyunlar 24 Aralık Perşembe gününden itibaren A101 raflarında olacak.
Süt ve süt ürünlerinde indirim bulunuyor.
Makyaj malzemeleri
Yoğurt ve kahvaltılık ürünler...