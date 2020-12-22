Haberler Haberler 22 Aralık güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

22 Aralık güncel döviz fiyatları! , , pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Yatırımcıları yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. 22 Aralık döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. , ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 22 Aralık dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 07:11
22 Aralık güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 22 Aralık 2020 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,6465

Dolar satış: 7,6537

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,3511

Euro Satış: 9,3688

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 10,2513

Pound satış: 10,2821

BİZE ULAŞIN