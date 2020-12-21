Haberler Haberler 21 Aralık güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

21 Aralık güncel döviz fiyatları! , , pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Yatırımcıları yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. 21 Aralık döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. , ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 21 Aralık dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 07:07
21 Aralık güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 21 Aralık 2020 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,6734

Dolar satış: 7,6854

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,3526

Euro Satış: 9,3753

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 10,2428

Pound satış: 10,2741

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