Son dakika: Google ve Youtube çöktü mü? Erişim engeli mi geldi? Ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Google ve YouTube erişim sorunu ile ilgili son dakika gelişmeleri kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Yaşanan problemle ilgili Google Türkiye, Twitter hesabından Google servisleri ve YouTube ile ilgili bir açıklama gerçekleştirildi. Peki YouTube ve Google çöktü mü? İşte son dakika ayrıntıları...



ERİŞİM SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Erişim sorunun çözüldüğü Google Türkiye Twitter hesabından duyuruldu. İşte Google Türkiye'nin yaptığı paylaşım;

"#Google, Gmail ve YouTube diğer tüm hizmetlerine sorunsuz olarak erişim şu an sağlanabilir durumdadır. #YouTubeDOWN"





YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

YouTube'da bir süre erişim problemi yaşandı. Google Türkiye, erişim problemi yaşanınca Twitter hesabında YouTube ile ilgili şu açıklamayı yaptı; "YouTube dahil olmak üzere bazı Google hizmetlerinde bazı aksaklıklar yaşandığının farkındayız. Google, bu aksaklıkları gidermek için çalışıyor."

Google Türkiye Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Google, bu kritik sorunları gidermek için çalışıyor." ifadelerini kullandı.



