Haberler Haberler Başkan Erdoğan açıkladı! Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Başkan Erdoğan açıkladı! Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika haberi: Başkan , kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yılbaşında uygulanacak sokacağa çıkma yasağını da duyurdu. Başkan Erdoğan, "Sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık Perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 05:00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 20:27 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 20:53
Başkan Erdoğan açıkladı! Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Başkan , kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma yasağını da yaptığı açıklamada duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık Perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 05:00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır."

YILBAŞI HANGİ GÜN?

1 Ocak 2021 Cuma gününe denk gelmektedir. Perşembe gününden başlamak üzere Cuma, Cumartesi Pazar günü de dahil yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Uygulama Pazartesi sabahı saat 05.00'te sona erecek.

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