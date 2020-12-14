Başkan Erdoğan açıkladı! Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma yasağını da yaptığı açıklamada duyurdu.
İŞTE O AÇIKLAMA:
"Sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık Perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 05:00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır."
YILBAŞI HANGİ GÜN?
1 Ocak 2021 Cuma gününe denk gelmektedir. Perşembe gününden başlamak üzere Cuma, Cumartesi Pazar günü de dahil yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Uygulama Pazartesi sabahı saat 05.00'te sona erecek.