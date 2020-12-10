Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ne zaman çıkabiliyor? Hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saatleri ne? Yasak genelgesi

İçişleri Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Covid-19 tedbirlerinin uygulanması için valiliklere genelge gönderildi. Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda kısıtlamalar başladı.

YENİ CORONA VİRÜSÜ ÖNLEMLERİ NELER? Bu kapsamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak. - Restoranlar akşam da telefonla ya da online siparişle paket servis hizmeti verebilecek Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek. İl ve ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası kara yolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacak. Sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak. Ayrıca daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama devam edecek.

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? (10 Aralık) Sokağa çıkma yasağı bu hafta da uygulandı. 4 Aralık Cumartesi günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı, 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'de bitti. 10 Aralık Perşembe günü saat 21:00-05:00 arasında sokağa çıkma yasağı olacak.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NE? 8 ARALIK Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları saat 10.00- 20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.