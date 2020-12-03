3 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? A101'de hangi ürünler indirimli? İşte A101 3 Aralık afişi...

Elektronikten, mutfak gereçlerine, ev aletlerine ve bilgisayar aksesuarlarına kadar çok çeşitli ürünlerin yer aldığı katalogda sınırlı sayıdaki ürünlere sahip olmak isteyen kişiler sabah saatlerinden itibaren Perşembe günleri mağazalara akın ediyor. Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri başladı! İşte detaylar..
Turbo Fırın 1.249,00 TL
No Frost Buzdolabı 2899 TL
Toz Torbasız Süpürge 399,00 TL
Çay Makinesi 169,00 TL
Gül Desenli 19 Parça Kahvaltı Seti 99,95 TL
Cam damacana 12,95 TL
Ahşap çubuklu ayakkabılık 34,95
4 raflı çok amaçlı dolap 179 TL
Fileli olta takımı 99,95 TL
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş lisanslı battaniye 54,95 TL
Bebek bezi 49,95 TL
ve diğer yüzlerce ürün...