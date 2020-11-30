SMS ile HES Kodu nasıl alınır? HES Kodu nasıl sorgulanır?

Corona virüs vakalarının artışıyla birlikte birçok alanda HES Kodu gösterme zorunluluğu getirimişti. Kişinin corona virüsü takibinin kolayca yapılabildiği HES Kodu, Hayat Eve Sığar uygulamasını kullanarak ya da SMS ile alınabiliyor.

HES KODU NEDİR?

Hayat Eve Sığar Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında şehir değişikliği, ziyaret ya da ulaşım gibi işlemlerde kişilerin corona virüsü riskini taşıyığ taşımadığını kontrol etmek için kullanılan koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.

SMS İLE HES KODU ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazınız ve 2023'e SMS olarak gönderiniz.

E- DEVLET ÜZERİNDEN HES KODU ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Kişisel HES Kodunuzu, https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresi üzerinden kolayca üretebilirsiniz.

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne giriş yapınız. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklayınız Kod kullanım süresini seçtikten sonra özel kodunuz oluşturulmuş olacaktır.