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ile Kodu nasıl alınır? HES Kodu nasıl sorgulanır?

Kamu kurum ve kuruluşlarında işlem yapacak ve seyahate çıkacak kişilerden zorunlu olarak istenen Kodu, uygulama içinde üretilebildiği gibi yardımıyla da alınabiliyor. Peki HES Kodu SMS ile nasıl alınır? Uygulaması üzerinden nasıl üretilir? İşte ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 16:43 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 16:44
SMS ile HES Kodu nasıl alınır? HES Kodu nasıl sorgulanır?

Corona virüs vakalarının artışıyla birlikte birçok alanda Kodu gösterme zorunluluğu getirimişti. Kişinin takibinin kolayca yapılabildiği HES Kodu, uygulamasını kullanarak ya da ile alınabiliyor.

HES KODU NEDİR?

Hayat Eve Sığar Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında şehir değişikliği, ziyaret ya da ulaşım gibi işlemlerde kişilerin corona virüsü riskini taşıyığ taşımadığını kontrol etmek için kullanılan koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.

SMS İLE HES KODU ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazınız ve 2023'e SMS olarak gönderiniz.

E- DEVLET ÜZERİNDEN HES KODU ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Kişisel HES Kodunuzu, https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresi üzerinden kolayca üretebilirsiniz.

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "" bölümüne giriş yapınız. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklayınız Kod kullanım süresini seçtikten sonra özel kodunuz oluşturulmuş olacaktır.

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