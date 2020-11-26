Son dakika: ÖSYM Başkanı açıkladı... KPSS Önlisans sonuçları belli oldu!

Binlerce adayın sabırsızlıkla beklediği ve sosyal medyada gündem olan KPSS sonuçlarının açıklandığını ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurdu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "25 Ekim tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz." ifadeleriyle KPSS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Değerli adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) November 26, 2020
25 Ekim tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştır.
Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.
Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2020KPSS