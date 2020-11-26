Haberler Haberler Son dakika: ÖSYM Başkanı açıkladı... KPSS Önlisans sonuçları belli oldu!

Son dakika: ÖSYM Başkanı açıkladı... KPSS sonuçları belli oldu!

ÖSYM KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş son buldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 10:21 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 10:21
Son dakika: ÖSYM Başkanı açıkladı... KPSS Önlisans sonuçları belli oldu!

Binlerce adayın sabırsızlıkla beklediği ve sosyal medyada gündem olan KPSS sonuçlarının açıklandığını ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "25 Ekim tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020- sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz." ifadeleriyle KPSS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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