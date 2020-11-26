Haberler Haberler Kuruluş Osman'dan reyting rekoru! Kuruluş Osman 35. bölümde neler oldu? Kuruluş Osman 35. bölüm tek parça izle...

'dan reyting rekoru! Kuruluş Osman 35. bölümde neler oldu? Kuruluş Osman 35. bölüm tek parça izle...

ATV'nin en sevilen dizileri arasında yer alan 35. bölümü ile reytinglerde zirvede yer aldı. Diziyi izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler arama motorlarında "Kuruluş Osman 35. bölüm izle", "Kuruluş Osman 35. bölüm kesintisiz izle", "Kuruluş Osman 35. bölüm tek parça izle" ve "ATV canlı yayın izle" gibi sorguları aratıyor. Kuruluş Osman'ın 35. bölümünü tek parça olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 11:17 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 11:17
Kuruluş Osman'dan reyting rekoru! Kuruluş Osman 35. bölümde neler oldu? Kuruluş Osman 35. bölüm tek parça izle...

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan ''ın 25 Kasım Çarşamba günü ekrana geldi. 35'inci bölümünde, iki ateş arasında kaldı.

Kuruluş Osman'dan reyting rekoru! Kuruluş Osman 35. bölümde neler oldu? Kuruluş Osman 35. bölüm tek parça izle...

(Osman), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Erkan Avcı (Nikola), (Selcan), (Hazal Hatun), Görkem Kanbolat Arslan (Savcı), (Flatyos), Seray Kaya (Lena), Özge Törer (), Emre Basalak (Gündüz), (Göktuğ), Celal Al (Abdurrahman), Ahmet Yenilmez (Demirci), Umut Karadağ (Yavlak Arslan), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Yiğit Uçan (Boran), Buse Arslan (Aygül), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Bahtiyar Engin (Çömlekçi), Emel Dede (Gonca), Tolga Akkaya (Dumrul), Atilla Güzel (Ayaz), Ömer Ağan (Saltuk), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Ayşen Gürler (Helen) ve Tamer Yiğit () ve Cüneyt Arkın (Aksakallı) gibi yıldız isimlerin yer aldığı 35. yeni bölümü ile sevenlerini ekranlara kilitledi.

Kuruluş Osman'dan reyting rekoru! Kuruluş Osman 35. bölümde neler oldu? Kuruluş Osman 35. bölüm tek parça izle...

KURULUŞ OSMAN 35. BÖLÜM İZLE!

ATV'nin Çarşamba akşamları yayınlanan dizisi izle araştırmaları yoğun olarak devam ediyor. Haberimizde, Kuruluş Osman 35.son bölüm izle seçeneğine ulaşabilirsiniz.

Kuruluş Osman ATV canlı yayın izle ekranı hakkında dizinin sıkı takipçileri bilgi edinmeye çalışıyor. Hemen aşağıda yer alan link ve panel aracılığıyla Kuruluş Osman ATV ile izle ekranını görüntüleyebilirsiniz. Dizi biter bitmez son bölüm izle linki aktif oldu.

KURULUŞ OSMAN 35.SON BÖLÜM İZLE

Kuruluş Osman'dan reyting rekoru! Kuruluş Osman 35. bölümde neler oldu? Kuruluş Osman 35. bölüm tek parça izle...

KURULUŞ OSMAN 35. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zekice bir planla kaleye girerek Nikola'yı gafil avlayan , Bizans'a beklemedikleri bir darbe indirir. Flatyos, Osman Bey'in bu hamlesine cevaben en iyi adamlarını toplayarak Söğüt'e saldırı düzenlemek üzere harekete geçer. İnegöl'ü ele geçirmek amacındaki Yavlak Arslan ise Osman Bey'in tüm itirazlarına rağmen zaman kazanmak için Savcı Bey ve Dündar Bey'i elçi olarak Kulucahisar'a gönderir. , Osman Bey tarafından Targun Hatun'u izlemekle görevlendirilirken, Aygül, Hazal Hatun'la yüzleşmek için fırsat kollamaktadır. Osman Bey, Söğüt'e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi? Nikola ölecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey'i Kulucahisar Kalesi'nde ne bekliyor? Yavlak Arslan, İnegöl Kalesi'ni almayı başarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Sağlığı kötüye giden 'in akıbeti ne olacak?

Kuruluş Osman'dan reyting rekoru! Kuruluş Osman 35. bölümde neler oldu? Kuruluş Osman 35. bölüm tek parça izle...

KURULUŞ OSMAN YİNE REYTİNGLERDE LİDER!

Ekranların en çok izlenen dizisi , heyecanla takip edilen ve çok konuşulan 35'inci bölümüyle izlenme payı elde ederek çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

Kuruluş Osman'dan reyting rekoru! Kuruluş Osman 35. bölümde neler oldu? Kuruluş Osman 35. bölüm tek parça izle...

KURULUŞ OSMAN 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

'ın fragmanı yayınlandı. Fragmanı izlemek için tıklayın.

BİZE ULAŞIN