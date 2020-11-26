2020 KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Saat kaçta duyurulacak? | Son dakika KPSS haberleri

KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında 2020 KPSS Önlisans sınav sonuçları da yer alıyor. Peki, 2020 KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım'da erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.