Haberler Haberler 2020 KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Saat kaçta duyurulacak? | Son dakika KPSS haberleri

2020 KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Saat kaçta duyurulacak? | Son dakika KPSS haberleri

Son dakika KPSS haberleri... ÖSYM KPSS Önlisans sonuçları için geri sayım başladı. Sınava giren memur adayları, sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda büyük merak içinde. Peki, KPSS Önlisans sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Adaylar sonuçlarına hangi siteden ulaşabilecek? İşte ayrıntılar... |

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 08:45 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 08:51
2020 KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Saat kaçta duyurulacak? | Son dakika KPSS haberleri

KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında 2020 KPSS Önlisans sınav sonuçları da yer alıyor. Peki, 2020 KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım'da erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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