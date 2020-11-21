21 Kasım güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 21 Kasım 2020 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,6158

Satış: 7,6223

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,0249

TL Satış: 9,0586 TL

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 10,1142 TL

Pound satış: 10,1524 TL