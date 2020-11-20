Faturalardan nasıl tasarruf edilir? Elektrik, Su, Doğalgaz faturası için tasarruf yöntemleri nelerdir? Tasarruf yolları...

Uyguladığınız küçük taktikler ile her ay faturaladan tasarruf etmek mümkün. Karantina dönemlerinde artan fatura fiyatları nasıl düşürülür? İşte detaylar...

FATURALARDAN NASIL TASARRUF EDİLİR?

1-Ampul seçimini doğru yapın. Tasarruflu ampuller kullanın.

2- Telefon, laptop, tablet gibi aletleri doğru şarj edin. Sürekli şarj halinde bırakmayın.

3- Kullanmadığınız elektrikli aletleri fişte bırakmayın.

4- Çamaşır ve bulaşık makinesini iyice dolmadan çalıştırmayın.

5- Beyaz eşya seçiminde yüksek seviye tercihinde bulunun. Bu ürünler ilk aşamada pahalıdır ancak uzun yıllar kullanımda sizi kara geçirebilir.

6- Saç kurutma makineleri çok fazla elektrik tüketir. Dikkatli kullanımla yüzde 10 enerji tasarrufu yapılabilir.

7- Buz dolabına doğru yiyecekleri doğru ısıda koyun. Sıcak yiyecekleri soğutmak için daha fazla enerji harcanır.

8- Buzdolabına koyulan sulu yiyeceklerin üstünü açık olması artan nem nedeniyle buzdolabının daha fazla çalışmasına yol açıyor. Bunu yapmamaya özen gösterin.

9- Buzdolaplarının konumunu kalorifer peteği fırın yanı gibi alanlardan uzakta belirleyin

10- Ütü tercihinde yüksek tasarruflu modelleri seçin.

11- Fırında yemek pişirirken fırının kapağını açmayın.

12- Kombi her açılışında fazladan enerji harcar.

13- Kombi bakımı ve radyatör temizliği, doğalgaz faturasının azalmasına yardımcı olur.

14- Kalorifer peteklerinin önü kapanmamalı enerji yayılımı zorlaştırılmamalıdır.

15- Oda sıcaklığını 23′ten 22′e indirmek yani 1 derece azaltmak yaklaşık yüzde 10 yakıt tasarrufu anlamına gelir.

16- Pencerelere ve kapı altlarına kullanılan bantlar yüzde 70'e kadar ısı tasarrufu sağlar.

17- Oda sıcaklığını korumak için kapıları kapatın.

18- Isınmak için kombinin derecesini yükseltmek yerine daha kalın giyinin.

19- Radyatörlerin havasını düzenli olarak boşaltın.

20- Güneş olduğu zaman perdeleri açık tutun, geceleri ise perdeleri kapatın.