Son dakika: Spor müsabakalarına seyirci alınacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası corona virüsü tedbirlerine yönelik yeni yasakları açıkladı. Başkan Erdoğan, spor müsabakalarının tamamının seyircisiz olarak oynanmaya devam edeceğini duyurdu.

HAFTA SONLARI SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI!

Başkan Erdoğan ayrıca, hafta sonları için sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini kamuoyuyla paylaştı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı diğer kararlar ise şu şekilde:

- Eğitim yıl sonuna kadar eğitim online sürdürülecek.

- Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat 10.00 ile 20.00 arası açık kalacak.

- Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

- Restoranlarda sadece paket servisi yapacak

- Kıraathanelere bir süre ara verilecek.

- Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek.