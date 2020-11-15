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Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Dinlediğiniz ‘Kesik Çayır’ adlı türkünün sözlerinde hangisi geçmez?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle izleyenleri ekrana kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla yayınlanan ve her programda izleyenlere bilgi aşılayan programda "Dinlediğiniz ‘Kesik Çayır’ adlı türkünün sözlerinde hangisi geçmez? " sorusu soruldu. Cevabı merak edilen ve arama motorlarında araştırılan soru gündem oldu. İşte cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 07:19
Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Dinlediğiniz ‘Kesik Çayır’ adlı türkünün sözlerinde hangisi geçmez?

Dinlediğiniz 'Kesik Çayır' adlı türkünün sözlerinde hangisi geçmez?

A. Soğuk sular içilir mi?

B. Güzel seven seçilir mi?

C. Kesik çayır biçilir mi?

D. Seven yardan geçilir mi?

CEVAP-B

KESİK ÇAYIR TÜRKÜSÜ ŞARKI SÖZLERİ

Kesik çayır biçilir mi
Soğuk sular içilir mi
Bana yardan geçti derler
Seven yardan geçilir mi

Aman desinler desinler şeker yesinler
Şu kız şu oğlana yanmış desinler

Ankara'nın tren yolu
Gahi doğru gahi eğri
Canım benim anadolu
Gideyim mi senden gayri

Suya giden yorulur mu
Su yolunda durulur mu
Gel beraber gezelim
Anan baban darılır mı

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