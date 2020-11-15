Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Dinlediğiniz ‘Kesik Çayır’ adlı türkünün sözlerinde hangisi geçmez?

Dinlediğiniz 'Kesik Çayır' adlı türkünün sözlerinde hangisi geçmez?
A. Soğuk sular içilir mi?
B. Güzel seven seçilir mi?
C. Kesik çayır biçilir mi?
D. Seven yardan geçilir mi?
CEVAP-B
KESİK ÇAYIR TÜRKÜSÜ ŞARKI SÖZLERİ
Kesik çayır biçilir mi
Soğuk sular içilir mi
Bana yardan geçti derler
Seven yardan geçilir mi
Aman desinler desinler şeker yesinler
Şu kız şu oğlana yanmış desinler
Ankara'nın tren yolu
Gahi doğru gahi eğri
Canım benim anadolu
Gideyim mi senden gayri
Suya giden yorulur mu
Su yolunda durulur mu
Gel beraber gezelim
Anan baban darılır mı