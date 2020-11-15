Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Dinlediğiniz ‘Kesik Çayır’ adlı türkünün sözlerinde hangisi geçmez?

Dinlediğiniz 'Kesik Çayır' adlı türkünün sözlerinde hangisi geçmez?

A. Soğuk sular içilir mi?

B. Güzel seven seçilir mi?

C. Kesik çayır biçilir mi?

D. Seven yardan geçilir mi?

CEVAP-B

KESİK ÇAYIR TÜRKÜSÜ ŞARKI SÖZLERİ

Kesik çayır biçilir mi

Soğuk sular içilir mi

Bana yardan geçti derler

Seven yardan geçilir mi

Aman desinler desinler şeker yesinler

Şu kız şu oğlana yanmış desinler

Ankara'nın tren yolu

Gahi doğru gahi eğri

Canım benim anadolu

Gideyim mi senden gayri

Suya giden yorulur mu

Su yolunda durulur mu

Gel beraber gezelim

Anan baban darılır mı