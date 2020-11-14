Siber Zeka Bilgi Yarışması sonuçlar belli oldu! İşte 2020 Siber Zeka Bilgi Yarışması kazanlar listesi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi tarafından tüm Türkiye'den milyonlar öğrencinin katılımıyla gerçekleştiği ilkokul, ortaokul ve liseler için düzenlediği Siber Zekâ Bilgi Yarışması geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. 1 milyonun üzerinde öğrencinin katıldığı yarışmanın kazananları belli oldu. 10 sorunun tamamını en kısa sürede tamamlayan ilkokul ve ortaokul kategorisinde ilk 100, lise kategorisinde ise ilk 50 öğrenci listeye girmeye hak kazandı. İşte 2020 Siber Zeka Bilgi Yarışması kazanlar listesi...

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, resmi internet sitesinde yayınladığı, Siber Zeka Bilgi Yarışması kazananlarına dair duyuruda "Tüm Türkiye'den yoğun katılımın gerçekleştiği ilkokul, ortaokul ve liseler için düzenlemiş olduğumuz Siber Zekâ Bilgi Yarışması geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 1 milyonun üzerinde öğrencinin katıldığı yarışmanın kazananları belli oldu. 10 sorunun tamamını en kısa sürede tamamlayan ilkokul ve ortaokul kategorisinde ilk 100, lise kategorisinde ise ilk 50 öğrencimiz listeye girmeye hak kazandı. Katılan tüm öğrencilerimize teşekkür eder, başarı dolu bir eğitim dönemi temenni ederiz." denildi.

İŞTE SİBER ZEKA BİLGİ YARIŞMASI İLKOKUL KAZANANLARI 2020

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