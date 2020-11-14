Hercai 47. bölüm izle! Hercai'nin oyuncuları kimler? Hercai 47. bölümde neler yaşandı? 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Akın Akınözü (Miran Aslanbey), Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu), Ayda Aksel (Azize Aslanbey), Serhat Tutumluer (Hazar Şadoğlu), Macit Sonkan (Nasuh Şadoğlu), Gülçin Santırcıoğlu (Sultan Aslanbey), Oya Unustası (Gönül Aslanbey), İlay Erkök (Yaren Şadoğlu), Tansu Taşanlar (Azad Şadoğlu), Ahmet Kayakesen (Harun), Zuhal Yalçın (Asiye), Ayşegül Günay (Füsun Aslanbey) gibi isimlerin yer aldığı reyting rekortmeni dizi Hercai'de son bölüm nefesleri kesti. Arama motorlarında son bölümün detayları araştırılıyor.

HERCAİ 47. SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Her şeye rağmen kendi hayatlarını yaşamak için kolları sıvayan Reyyan ve Miran yeni düzenlerine alışmaya çalışırken Aslan'dan umudunu kesen Mahfuz, Hazar'la konuşup Miran'la ilgili tüm gerçeği açıklamaya karar verir.

Yaptığı araştırmadan sonra Mahfuz'un da sözleriyle artık Miran'ın kendi oğlu olduğundan emin olan ve bu intikamı bitirmeye yemin eden Hazar, Azize'yle yüzleşmeye gider ancak Aslanbey konağında şahit olduğu bir olay sonrasında hatırladıkları Hazar'ın Azize'ye iyice bilenmesine neden olur.

Diğer yandan Miran, Aslan ve Hazar tarafından ablukaya alınan Azize asıl şoku yıllar önce öldü bildiği Füsun Aslanbey'in kanlı canlı karşısına çıkıp herkesin önünde Miran'ın, Hazar'ın oğlu olduğu gerçeğini açıklamasıyla yaşar.

HERCAİ 47. BÖLÜM NASIL İZLENİR?

Hercai dizisini ATV resmi internet sitesi ve Youtube'dan izleyebilirsiniz.