Elon Musk'tan 'corona virüsü (koronavirüs) testleri hatalı' tartışması! | Tesla ve SpaceX gibi dev şirketlerin sahibi Elon Musk'ın koronavirüs (Covid-19) test sonucu ortalığı karıştırdı

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk 4 adet koronavirüs testi olduğunu, bunların 2'sinin negatif 2'sinin ise pozitif çıktığını açıkladı.Dünyada yaklaşık 1.3 milyon kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgınını başından bu yana küçümseyen ve alınan önlemlerin kaldırılmasını isteyen Elon Musk, bu sorumsuzca tavrını hastalık belirtileri göstermesine rağmen sürdürüyor.

39.9 milyon takipçili Twitter hesabından yaptığı açıklamada Musk "Aşırı seviyede bir sahtekarlık dönüyor. Covid için bugün 4 kere test edildim. İki test negatif, iki test negatif çıktı. Aynı makine, aynı test, aynı hemşire" ifadelerini kullandı.

Musk bu tweetine gelen yorumlara da cevap vermeyi ihmal etmedi. Bir kullanıcının kendisine "Acaba vakalarda bu yüzden hızlı bir artış görüyor olabilir miyiz" sorusuna "Bana bu oluyorsa, diğerlerine de oluyordu. Farklı laboratuvarlardan farklı PCR testleri oldu. Sonuçlar 24 saat içinde belli olacak" şeklinde cevap verdi.

Bir başka kullanıcının "Testlerden gelen gelirler sahte değil ve gayet istikrarlı" yorumuna ise Elon Musk "Kesinlikle" cevabını vererek destek oldu.

Elon Musk'ın başlattığı test tartışmasıyla ilgili olarak Bilim Kurul Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz Hürriyet'e şunları söyledi: "COVID-19 tanısında altın standart polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testidir. PCR testi küçük miktardaki viral genetik materyali saptayabilir. Şu anda ülkemizde yapılan testler de PCR testleridir. Bir kişinin testinin pozitifliği, bulaştırıcılık bittikten sonra da devam edebilmektedir. Hızlı antijen testleri ise viral protein varlığını saptamaya amaçlayan testlerdir. Kişi en fazla bulaştırıcı olduğu dönemde pozitifleşebilir. Antikor testleri de bağışıklık sisteminin virüse yanıtını saptamayı amaçlar ve bu nedenle enfeksiyonun erken döneminde etkili değildir. PCR testleri örnek alma, taşıma ve laboratuvarda çalışma koşulları doğru biçimde yönetildiğinde kesinliği yüzde 90'ın üstünde olan testlerdir.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Antijen testleri ise 30 dakikanın altında sonuç verir. Laboratuvar işlemi gerekmez. PCR testlerine göre daha düşük maliyetlidir. Bununla birlikte enfeksiyonu doğru saptama yüzdesi, kullanılan tanı kitinden tanı kitine farklılık göstermekle birlikte PCR testine göre düşüktür. Kişide belirtilerin başlangıcından 1 hafta sonrasında ise duyarlılık belirgin olarak düşmektedir. Bununla birlikte dünya genelinde hızlı sonuç veren, ucuz, kullanıcı dostu, duyarlılığı yüksek tanı kitlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar da sürmektedir. COVID-19 tanısında test önemlidir ama alacağımız basit tedbirler, testlerden çok daha önemlidir. Bunlar da kalabalıklardan kaçınmak, maske kullanmak, fiziki mesafeyi korumak ve ellerimizi yıkamaktır."

'BÜYÜK BİR SAHTEKARLIK DÖNÜYOR'

Musk Twitter'da "Büyük bir sahtekarlık dönüyor. Bugün 4 kez test yaptırdım. 2 test negatif, 2 test pozitif geldi. Aynı alet, aynı test, aynı hemşire. BD'nin (Becton Dickinson) hızlı antijen testi" paylaşımını yaptı. Elon Musk, şimdiye kadar tipik soğuk algınlığı belirtilerinin dışında sıra dışı bir semptom göstermediğini belirterek, 2 farklı laboratuvarda polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testleri de yaptırdığını, sonuçların 24 saat içinde belli olacağını ifade etti.