Haberler Haberler 13 Kasım güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

13 Kasım güncel döviz fiyatları! , , pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Yatırımcıları yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. 13 Kasım döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. , ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 13 Kasım dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 07:03
13 Kasım güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 13 Kasım 2020 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,7348

Satış: 7,7367

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,1127 TL Satış: 9,1631 TL

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 10,1156 TL

Pound satış: 10,1891 TL

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