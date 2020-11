Müzik camiasının başarılı ve ünlü grubu Gorillaz, farklı tarzıyla her klibi ile gündeme gelmeyi başarıyor. Gorillaz'ın klipleri genellikle animasyon olarak yayınlanırdı. The Valley of the Pagans'ın klibi de Grand Theft Auto 5'in içinde geçen bir animasyon. Grubun klasikleşmiş karakterleri GTA 5'te bir araca binerek Los Santos'ta gezintiye çıkıyor.