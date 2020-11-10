Haberler Haberler Atatürk Sabiha Gökçen Havalimanı'nda böyle anıldı! 10 Kasım saat 9'u 5 geçe...

Atatürk Havalimanı'nda böyle anıldı! saat 9'u 5 geçe...

anma törenleri arasında belki de en özeli Atatürk'ün manevi kızlarından birisi olan 'in adının verildiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Saat 9'u 5 geçe siren ve saygı duruşu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 13:06 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 13:06
Atatürk Sabiha Gökçen Havalimanı'nda böyle anıldı! 10 Kasım saat 9'u 5 geçe...

Uluslararası Havalimanı'nda Ulu önder Gazi 'ün vefatının 82'nci yılında anma töreni düzenlendi. Tören için giden yolcu dış hatlar sergi alanına Atatürk büstü konulup, Türk Bayrakları asıldı. Tören kapsamında saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı söylendi. Saat 09.05'te Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sirenler çaldı. Katılımcılar bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

SABİHA GÖKÇEN KİMDİR?

Sabiha Gökçen Türkiye'nin ilk Türk kadın pilotlarından birisidir. Dünyanın da ilk kadın savaş uçağı pilotudur. Sabiha Gökçen, Mustafa Kemal Atatürk'ün sekiz manevî evladından birisidir. Uçuş kariyeri boyunca 8.000 saat civarı uçuş gerçekleştirirken, 32 farklı askerî operasyona katıllmıştır. Adı, İstanbul'un 2. havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na verilmiştir.

BİZE ULAŞIN