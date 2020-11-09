MasterChef 2020 Consomme (Konsome) çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?

Sevilen yarışma programı MasterChef 2020'nin son bölümünde Consomme (Konsome) çorbası yapıldı. Yarışmanın ardından Consomme (Konsome) çorbası tarifini merak edenler yoğun şekilde "Consomme (Konsome) çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?" sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...

CONSOMME (KONSOME) ÇORBASI MALZEMELERİ

450 gr yağsız dana kıyma

110 gr havuç

400 gr soğan

2 adet yumurta beyazı

110 gr kereviz

2,5 lt kemik suyu

1 demet maydanoz

bir tutam tuz

1 adet defne yaprağı

1 adet baharat kesesi (defne yaprağı, kekik yaprağı, karabiber tohumları ve maydanoz sapı)

CONSOMME (KONSOME) ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Yumurtalar, kabarana kadar çırpılır. Ardından kıymayı ve küp küp kesilen sebzeleri ekleyin karıştırın. Soğuk suyu bir tencerenin içerisine ilave edin. Kısa süre önce hazırlanan yumurtalı sebzeleri ilave edin ardından karıştırın. Karışımı ocağa aldıktan sonra yüksek ateşte buhar çıkana kadar karıştırın. Ardından kaynamaya bırakın. Kaynamaya yakınken altnı kısın ve yaklaşık 1 saat pişirin. Bir süzgeç veya tülbent yardımı ile süzün. Afiyet olsun.