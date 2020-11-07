7 Kasım güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...
İşte 7 Kasım 2020 güncel döviz fiyatları...
DOLAR KADAR?
Dolar alış: 8,5182
TL Satış: 8,5205 TL
EURO NE KADAR?
Euro alış: 10,1095 TL Satış: 10,1435 TL
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 11,1959 TL
Pound satış: 11,2267 TL