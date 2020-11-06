MasterChef yemekleri: İrlanda usulü karnabahar çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?

Sevilen yarışma programı MasterChef 2020'nin son bölümünde şefler, yarışmacılardan İrlanda usulü yemekler yapmasını istedi. Yarışmanın ardından karnabahar çorbası tarifini merak edenler yoğun şekilde İrlanda usulü karnabahar çorbası nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...

KARNABAHAR ÇORBASI GEREKLİ MALZEMELER

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kutu soğan

3 adet pırasa

1 adet karnabahar

1 adet patates

2 litre tavuk ya da sebze suyu

200 gram çedar peyniri

2 yemek kaşığı kıyılmış dereotu

Tuz

Karabiber

İRLANDA USULÜ KARNABAHAR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Pırasaların yeşil kısımlarını ayırmalısınız. Beyaz kısımlarını ikiye bölüp ince ince kıyın. Soğanı yemeklik doğrayın ve patatesleri de küp küp doğraduktan sonra aldığınız karnabaharları çiçeklerine ayırın. Tereyağı ve zeytinyağını tencerede kızdırın ardından doğradığınız soğanları ve pırasaları yaklaşık 3-4 dakika pişirin. Soteleme işlemine karnabaharları, patatesleri, tavuk suyunu, tuzu ve karabiberi ekleyin. Kaynayınca altını kısın ve 20 dakika kısık ateşte pişirin. Yemeğiniz kısık ateşte pişerken aldığınız çedar peynirini rendeleyin. Sebzeler yumuşayınca çorbayı el blender'ıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Peyniri ve dereotunu ekleyin ve karıştırın.