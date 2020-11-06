Haberler Haberler 6 Kasım güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

6 Kasım güncel fiyatları! , , pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Yatırımcıları yakından ilgilendiren kurlarındaki hareketlilik sürüyor. 6 Kasım döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. , ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 6 Kasım dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 06:58 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 06:58
6 Kasım güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 6 Kasım 2020 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 8,4135

TL Satış: 8,4192 TL

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,9480 TL Satış: 9,9658 TL

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 11,0429 TL

Pound satış: 11,0705 TL

BİZE ULAŞIN