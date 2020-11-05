Amerika Birleşik Devletleri yeni Başkanı kim olacak? Donald Trump mı, Joe Biden mı önde?

ABD seçimlerinde heyecan sürüyor. Gelen ilk sonuçlarda ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden arasındaki yarış devam ediyor. Delege sayısında Joe Biden 238'e ulaştı. Donald Trump ise 213 delegeyi garantiledi. 270 delegeye kimin ulaşacağı merak konusu oldu.

İŞTE ABD SEÇİMLERİNDE SON DURUM!

Aday: Joe Biden

Parti: Democratic Party

Delege: 264

Oy yüzdesi: %50,4

Oy sayısı: 72.049.342

Aday: Donald Trump

Parti: Republican Party

Delege: 214

Oy yüzdesi: %48

Oy sayısı: 68.586.160

JOE BIDEN KİMDİR?

Tam adı Joseph Robinette Biden Jr olan Joe Biden'dır. 2020 ABD Başkanlık Seçimlerinde Demokrat Parti Başkan Adayı olarak seçime katılmıştır ve mevcut ABD Başkanı Donald Turmp'ın en büyük rakibidir. 1970 yılında New Castle Counrty Meclisi'ne seçilen Biden, 1972 yılında senatoya seçilmesinin ardından ABD tarihinin en genç altıncı senatörü olmuştur. 2008 yılına kadar Delaware eyaletinin senatörü olan Biden, aynı yıl Demokrat Parti'den başkan adayı olmak istese de ön seçimlerdeki başarısızlığın ardından seçimden çekilme kararı almıştır. Barack Obama'nın ABD Başkanı olduğu dönemde başkan yardımcılığı görevine seçilen Biden 2009'dan 2017 yılına kadar bu görevi yürütmüştür ve 2017'de görevini Mike Pence'ye devretmiştir. İlk eşi Niealla Hunter ile 1966 yılında evlenmiştir. 1972'de Hunter yaşamını yitirmiştir. 5 yıl sonra şimdiki eşi Jill Biden ile dünyaevine girmiştir. 2015 yılında bir oğlunu beyin kanseri nedeniyle kaybeden Biden, liberal görüşleriyle dikkat çekmiştir.