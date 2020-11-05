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2020 ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS ek tercihleri ne zaman? İşte detaylar...

Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen öğrencilerin girdiği sınavı hakkında beklenen açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün ek tercih kılavuzunun yayınlandığını açıkladı. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 13:39
2020 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS ek tercihleri ne zaman? İşte detaylar...

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 2020-DGS ek tercih işlemleri başlamıştır. Tercihlerinizi 5-11 Kasım tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi.

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?


ÖSYM'nin sitesindeki açıklamada ise, 2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı ek tercih işlemlerinin 05 - 11 Kasım tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. Ek tercih işlemlerinin, 11 Kasım saat 23.59'da sona ereceği kaydedilerek, "Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 05 Kasım 2020 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır. Ek yerleştirme işleminde, 2020-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır" denildi.

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