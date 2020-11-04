Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan corona virüsü önlemleri açıklaması! Çalışma saatlerinde değişiklik...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı sonrasında alınan kararla ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Tüm insanlığı tehdit eden corona virüsü salgınına karşı İstanbul'da büyük bir mücadele veriyoruz. Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde, Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda yeni önlemler aldık, almaya devam ediyoruz" dedi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN ÇABA VE GAYRETLERİNİ ANLATMAYA SÖZLER YETMEZ"

Salgınla mücadelenin toplumsal olduğu kadar bireysel olduğunu vurgulayan Vali Yerlikaya, "Bu dayanışmanın en önemli tarafı, her bir vatandaşımızdır. Yani, siz siniz. Son zamanlarda, İstanbul'da tırmanışa geçen salgının üstesinden gelebilmemiz, hepimizin kurallara tavizsiz uymasına bağlı. Çok güçlü bir sağlık sistemimiz, mükemmel, sağlık çalışanlarımız var. Bununla gurur duyuyoruz. Tedavi boyutunda, büyük aşamalar kat edildi ve bu anlamda gerçekten çok iyiyiz. Sağlık çalışanlarımızın çaba ve gayretlerini anlatmaya sözler yetmez. Bu tarihi, eşsiz görevi yerine getirenleri, biz de milletimiz de, her zaman takdirle anacak. Onlar, bizim kahramanlarımız. Yine takdire şayan bir çalışmayı da, filyasyon ekiplerimiz gerçekleştiriyor. Şuan İstanbul'da, bin 405 filyasyon ekibimiz, gece gündüz demeden dünyaya örnek, bir çalışma yapıyorlar" diye konuştu.

"2 MİLYON 289 BİN DENETİM YAPTIK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamalarının ardından artık bazı işyerlerinin çalışma saatleri 22.00'de sona ereceğini anımsatan Vali Yerlikaya, devamla "22 Ağustostan itibaren, 2 milyon 289 bin denetim yaptık. Ancak, bireysel olarak, önlemlere uymada sorunumuz var. Artık kendimize gelmeliyiz Birinin bizi, iş yerimizi, denetlemesine ihtiyaç duymadan, kendimiz, tehlikenin farkına varmalı ve tedbirlere harfiyen uymalıyız. Salgına yeni kurbanlar vermek istemiyoruz. Kısıtlanmış günlere yeniden dönmek, hiç istemiyoruz. Henüz salgın bitmedi. Kontrolü elden bırakmamalıyız. Bu süreçte; Maske, su kadar gerekli. Mesafe, ekmek kadar vazgeçilmez. Temizlik, virüse karşı en büyük silahımız. Tüm bunların etkili olması için de, lütfen kalabalık ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak duralım. Kendimize, toplumumuza yardım etmenin değişmez kuralı, bu" dedi. Vali Yerlikaya daha İstanbul için alınan yeni önlemlere ilişkin ise " Bildiğiniz gibi İstanbul'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren "kademeli mesai uygulaması'na geçmişti. Kamu hizmetlerini aksatmayacak, salgının etkilerini azaltacak biçimde, bugünden itibaren, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz. Bu bağlamda; 60 yaş ve üstü çalışanların (idareci pozisyonda olanlar hariç), Hamilelerin, Kronik rahatsızlığı bulunanların, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılarak evden çalışacaktır. Bunların dışındaki diğer personelimiz ise, haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır. Tüm sektörlerde 5 milyon 300 bin çalışanımız var. Bunun yüzde 93,3'ü özel sektörde çalıyor.

Salgınla mücadelede İstanbul için olmazsa olmaz, özel sektörde de kademeli ve esnek mesai uygulamasıdır. Bildiğiniz gibi sanayi kesiminde yaklaşık 1 milyon 200 bin çalışanımız var. Bu sektördeki tüm paydaşlarımızla toplantılar yaptık. En son bu pazartesi günü İl Pandemi Kurulu'nda bu konuyu görüştük. Tüm Organize Sanayi Bölgelerimizin yönetimleri ile istişare ettik. İl Pandemi Kurulumuzun tavsiye kararları bugün de İl Hıfzıssıhha Meclisimizde görüşülerek karara bağlandı. Sanayi kesiminde çalışanların, sabah 07:00'de, mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım Pazartesi 2020'den itibaren uygulanacaktır. Salgınla mücadelemize güç katacak bu hayırlı kararın alınmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.